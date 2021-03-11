Турин, Италия, , 21:21 — REGNUM Одна из вилл в окрестностях Турина, ранее конфискованная у осужденного за организацию наркотрафика, была переоборудована в дом для ухода за инвалидами, передают местные СМИ в четверг, 11 марта.

В церемонии открытия дома в новом статусе приняла участие глава МВД Италии Лучана Ламорджезе.

«Сегодня важный день. То, что было куплено за счет незаконно полученных средств, снова стало достоянием общества. Это сигнал: государство здесь есть», — сказала Ламорджезе в своем выступлении.