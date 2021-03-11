Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Власти США уведомили представителей Евросоюза о том, что в ближайшее время не будут поставлять в ЕС вакцины AstraZeneca американского производства, сообщает 11 марта агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.

По утверждению источника, Вашингтон заявляет, что не имеет возможности поставлять вакцины в ЕС.

Причины такого решения представители США не раскрывают.

Отмечается, что представители британско-шведской фармкомпании AstraZeneca и администрация США отказались от комментариев по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Johnson & Johnson также известила Брюссель о проблематичности выполнения контракта по поставкам вакцины от коронавируса в страны ЕС во втором квартале текущего года.

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