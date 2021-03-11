Рим, , 21:14 — REGNUM Жителям Италии нужно «продержаться еще четыре недели», соблюдая жесткие антикоронавирусные ограничения, заявил в четверг, 11 марта, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

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Затем, по его словам, начнут появляться «первые благие плоды вакцинации».

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V». Предполагается, что один из местных заводов начнет производство вакцины по российской технологии в июле 2021 года.

По данным на 11 марта, в Италии умерли 101 184 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 373 (днем ранее — на 332). Число подтвержденных носителей выросло на 25 673 (днем ранее — на 22 409). Это самый высокий показатель с начала 2021 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 149 017 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 497 350 человек — на 10 276 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 803 693 человека (за день этот показатель вырос на 51 625), что составляет 2,99% населения Италии.