Сургут, Югра, , 21:13 — REGNUM В Сургуте скончался девятилетний мальчик, пострадавший во время урока физкультуры в бассейне. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Официальные структуры информацию не комментируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 2021 года плохо плавающий ребёнок на уроке физкультуры в бассейне ушёл под воду, и хотя его вскоре вытащили, мальчик попал в реанимацию.

По версии следствия, двое педагогов физической культуры во время занятий с третьеклассниками в бассейне «допустили наступление общественно опасных последствий». В отношении учителей возбудили уголовные дела по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни») и по ч.2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Директор школы, где учился пострадавший ребёнок, покинула пост. Как пояснили в управлении образования Сургута, с 1 января 2021 года вступили в силу новые требовании СанПиН, согласно которым во время занятий плаванием в бассейнах обязательно присутствие медицинской сестры или фельдшера. Во время происшествия на уроке медика не было.

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