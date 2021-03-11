Амстердам, , 21:07 — REGNUM Нидерланды будут продолжать применение британско-шведской вакцины от коронавируса AstraZeneca, заявил 11 марта министр здравоохранения, благосостояния и спорта королевства Хуго де Йонге.

По его словам, эксперты не видят оснований для отказа от этого препарата.

«Наши эксперты не видят оснований для приостановки вакцинации», — заявил де Йонге.

При этом он добавил, что вакцина компании AstraZeneca является хорошей и достаточно эффективной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Италии, Дании и Норвегии заявили о приостановке использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca из предосторожности.

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