Париж, , 21:07 — REGNUM Генеральный директор внутренней безопасности Франции Лоран Нуньес в интервью Figaro 11 марта рассказал, что, несмотря на тяжелые поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), французскими спецслужбами в Сирии и Ираке были обнаружены попытки разработки химического оружия.

Нуньес рассказал, что в Сирии, Ираке и на территории Сахеля спецслужбы «обнаружили попытки разработки химического оружия, попытки использования дронов».

Лоран Нуньес «Мы обеспокоены тем, что эти эксперименты дают возможность террористам подготовить теракт на территории Франции».

При этом он всё же считает, что «способность экспортировать этот тип оружия довольно ограничена» и что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «отдает предпочтение традиционным средствам, такими как автомобиль или холодное оружие». Также Нуньес добавил, что даже ослабленный ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжает свою программу по пропаганде и набору новых джихадистов.

Лоран Нуньес «Мы очень внимательно следим за ситуацией, чтобы предотвратить возможное нападение».

Отвечая на вопрос о возможности репатриации жен и детей джихадистов, содержащихся в лагерях за рубежом, Нуньес заявил, что «нет никаких изменений в доктрине … эти люди, которые добровольно ушли воевать с Францией, должны предстать перед судом там, где они совершили свои проступки», и добавил, что «35 сирот или несовершеннолетних были репатриированы из лагерей в Рохаве на сегодняшний момент». По подсчётам, около 160 французских взрослых сейчас находятся в Сирии, в основном на северо-западе.

Как сообщало ИА REGNUM, вначале марта десять француженок из организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), содержащиеся в лагере Аль-Хол на северо-востоке Сирии, начали голодовку, чтобы получить репатриацию во Францию вместе со своими детьми.