Париж, 11 марта 2021, 21:07 — REGNUM Генеральный директор внутренней безопасности Франции Лоран Нуньес в интервью Figaro 11 марта рассказал, что, несмотря на тяжелые поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), французскими спецслужбами в Сирии и Ираке были обнаружены попытки разработки химического оружия.
Нуньес рассказал, что в Сирии, Ираке и на территории Сахеля спецслужбы «обнаружили попытки разработки химического оружия, попытки использования дронов».
При этом он всё же считает, что «способность экспортировать этот тип оружия довольно ограничена» и что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «отдает предпочтение традиционным средствам, такими как автомобиль или холодное оружие». Также Нуньес добавил, что даже ослабленный ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжает свою программу по пропаганде и набору новых джихадистов.
Отвечая на вопрос о возможности репатриации жен и детей джихадистов, содержащихся в лагерях за рубежом, Нуньес заявил, что «нет никаких изменений в доктрине … эти люди, которые добровольно ушли воевать с Францией, должны предстать перед судом там, где они совершили свои проступки», и добавил, что «35 сирот или несовершеннолетних были репатриированы из лагерей в Рохаве на сегодняшний момент». По подсчётам, около 160 французских взрослых сейчас находятся в Сирии, в основном на северо-западе.
Как сообщало ИА REGNUM, вначале марта десять француженок из организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), содержащиеся в лагере Аль-Хол на северо-востоке Сирии, начали голодовку, чтобы получить репатриацию во Францию вместе со своими детьми.