Белград, , 21:06 — REGNUM В Сербии существует «очень мощная мафия», которая располагает неограниченными денежными средствами. Об этом 11 марта заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин.

Тем не менее, рассказал он, в сербских СМИ наблюдается попытка представить аресты членов преступных группировок как «разборки людей, близких к властям».

По словам министра, МВД Сербии в ходе расследования получил большое количество доказательств преступной деятельности. В качестве примера он упомянул то, что сотрудники полиции отняли у подозреваемых 44 телефонов.

«Представьте только сколько здесь данных, номеров, контактов, фотографий и сообщений», — сказал Вулин в эфире телеканала РТС.

Напомним, что ранее сербские власти объявили о начале большой операции против организованной преступности в стране. Президент Александр Вучича заявил о том, что его телефонные разговоры подслушивались 1572 раза, и что к этому были причастны в том числе некоторые «иностранные факторы».