Турин, Италия, , 21:04 — REGNUM Из-за быстрого роста числа новых заражений в ряде регионов Италии со следующей недели, 15−21 марта, будут, вероятно, ужесточены ограничения, передают местные СМИ в четверг, 11 марта.

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Речь идет, в частности, о Пьемонте (Турин), Ломбардии (Милан) и Фриули-Венеции-Джулии (Триест). Так, в Пьемонте индекс распространяемости вируса достиг показателя 1,41.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V». Предполагается, что один из местных заводов начнет производство вакцины по российской технологии в июле 2021 года.

По данным на 11 марта, в Италии умерли 101 184 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 373 (днем ранее — на 332). Число подтвержденных носителей выросло на 25 673 (днем ранее — на 22 409). Это самый высокий показатель с начала 2021 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 149 017 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 497 350 человек — на 10 276 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 803 693 человека (за день этот показатель вырос на 51 625), что составляет 2,99% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.