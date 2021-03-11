Киев, , 21:00 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины официально утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма, сообщил на брифинге 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов.

Силовик отметил, что это первый фундаментальный документ, принятый Украиной, который дает чёткий распорядок, каким образом Украина будет двигаться в вопросах «деоккупации Крыма».

Он подчеркнул, что работа над стратегией продолжалась более года, с привлечением множества экспертов.

В ближайшее время текст будет опубликован в открытом доступе, чтобы все желающие могли его изучить. Данилов также подчеркнул, что все западные партнеры Украины получат английский перевод документа уже «в ближайшее время».

ИА REGNUM напоминает, что в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский, говоря о событиях в Крыму весной 2014 года, заявил, что семь лет назад у Украины «вырвали сердце».

23−24 августа в Киеве должен состояться учредительный саммит нового проекта Украины «Крымская платформа», который, как считают в офисе Зеленского и МИД страны, переведет решение проблемы Крыма на новый уровень.