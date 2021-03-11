Подгорица, , 21:04 — REGNUM Туристическое предсезонье в Черногории из-за сложной эпидемиологической ситуации уже потеряно, поэтому необходимо активизировать сотрудничество между бизнесменами и компетентными органами, чтобы попытаться спасти основной туристический сезон, отметили на онлайн-встрече 11 марта представители крупнейших ассоциаций предпринимателей страны. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Представители крупных экономических ассоциаций Черногории на совещании, посвященном туризму в эпоху пандемии, заявили, что существующие меры недостаточны для возмещения ущерба, и, помимо прочего, предложили компетентным органам рассмотреть возможность введения трехнедельного карантина на территории всего государства.

При этом следует уделить особое внимание малым и средним предприятиям, которым новый карантин может нанести серьёзный ущерб.

Представители крупнейших экономических ассоциаций также предложили включить сотрудников туристического бизнеса в группу приоритетных граждан для вакцинации, а также установить связь с компетентными органами в целях оказания финансовой помощи бизнесменам в приобретении вакцины.