Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Разработчики инди-игры Vaporum: Lockdown назвали дату её релиза на Switch. Об этом 11 марта сообщает портал Gematsu.

Владельцы портативной консоли Nintendo смогут приобрести Vaporum: Lockdown 22 марта 2021 года. Что касается версий игры для PlayStation 4 и Xbox One, то пока не известна точная дата их релиза, ожидается, что они выйдут в 2021 году.

Напомним, ПК-версия Vaporum: Lockdown вышла в Steam, GOG и Humble Store 15 сентября 2020 года. Игра является приквелом по отношению к Vaporum, которую студия Fatbot Games, s. r. o. выпустила в сентябре 2017-го.

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