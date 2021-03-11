Мадрид, , 20:58 — REGNUM Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос вспомнил лучших игроков, с которыми ему доводилось играть, и самого сильного соперника.

«Мне посчастливилось делить раздевалку с лучшими. Роналдо и Роналду, Бекхэм, Роберто Карлос… В сборной это Хави, Иньеста, Пуйоль… Мне нравилось брать по чуть-чуть от каждого из них.

Самый сильный соперник? «Барса» Пепа — лучшая «Барселона"в истории, она знаменовала собой эпоху, и я думаю, что именно тогда эта команда была тем соперником, который больше всего осложнил нашу жизнь», — приводит слова Рамоса испанский портал Marca.