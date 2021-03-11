Рим, , 20:57 — REGNUM По данным на вечер четверга, 11 марта, в Италии умерли 101 184 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 373 (днем ранее — на 332), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 25 673 (днем ранее — на 22 409). Это самый высокий показатель с начала 2021 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 149 017 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 497 350 человек — на 10 276 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 803 693 человека (за день этот показатель вырос на 51 625), что составляет 2,99% населения Италии.