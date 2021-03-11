Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Группа из 59 законодателей США потребовала от губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Коумо уйти в отставку на фоне предъявленных ему обвинений в домогательствах от своей бывшей помощницы. Об этом 11 марта сообщает Associated Press.

Ранее 11 марта, пожелавшая остаться анонимной женщина, работавшая в прошлом помощником Коумо, рассказала, что губернатор приставал к ней, трогая неподобающим образом.

Это не первый инцидент связанный с деятельностью губернатора.

Напомним, Куомо в последнее время оказался замешан в череде скандалов. Несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, а федеральные власти США и прокуратура Бруклина начали расследование в отношении администрации Куомо, которую подозревают в сокрытии истинного числа жертв COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резолюцию для инициирования процедуры импичмента для губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подготовили республиканцы нижней палаты законодательного собрания штата.