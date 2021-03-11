Москва, , 20:56 — REGNUM Ликвидированный в Дагестане террорист ранее получил 17 лет тюрьмы за соучастие в убийстве нескольких сотрудников правоохранительных органов, сообщает 11 марта «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Уничтоженный радикал вышел из мест заключения в начале 2021 года.

«Уничтоженный в Махачкале 11 марта 2021 года боевик в 2005 году был приговорен к 17 годам колонии по делу об убийстве трех сотрудников полиции. Он входил состав бандгруппы, главарем которой был уничтоженный в том же 2005 году Расул Макашарипов. Последний совершил ряд убийств сотрудников правоохранительных органов и чиновников, а также террористических актов. Проходил в составе международных террористических организаций учения за границей», — цитирует агентство слова источника.

Террорист знал, что страдает онкологическим заболеванием, и намеревался устроить самоподрыв в толпе прохожих.

«Врачи констатировали онкологическое заболевание. Он знал, что жить осталось ему недолго. И готовился к совершению самоподрыва на месте массового пребывания людей. Личность убитого боевика пока не раскрывают сотрудники ФСБ по определенным причинам», — рассказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Советском районе Махачкалы силовики ликвидировали вооруженного террориста, оказавшего сопротивление при задержании. Преступник имел при себе автомат и самодельный «пояс смертника».

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