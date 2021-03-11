Северодвинск, Архангельская область, , 20:55 — REGNUM У захватившего в заложники сотрудницу микрокредитной организации не было долгов по кредитам. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, при допросе задержанный пояснил, что не имеет финансовых проблем, а пойти на преступление его побудили коллекторы, оказывающие давление на его родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северодвинске вооруженный мужчина 1964 года рождения сегодня, 11 марта, захватил в заложники сотрудницу микрокредитной организации. Спустя непродолжительное время он сдался правоохранителям, в результате инцидента никто не пострадал.