Сиракузы, , 20:52 — REGNUM Двое граждан Италии, военнослужащий и полицейский, скончались через несколько часов после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca, передают местные СМИ в четверг, 11 марта.

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Прокуратура города Сиракузы начала следственные действия. Использование этой партии вакцины уже запрещено в нескольких регионах страны, в частности, в Тоскане (Флоренция). Медики рекомендуют ввести такой запрет и в остальных регионах.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V». Предполагается, что один из местных заводов начнет производство вакцины по российской технологии в июле 2021 года.