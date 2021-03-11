Лондон, , 20:50 — REGNUM В Великобритании за сутки зафиксировано 6753 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 241 677 человек. Такие данные приводит 11 марта правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончался ещё 181 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 125 168.

Днём ранее британские власти сообщали о 5926 выявленных случаях заболевания и 190 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

На сайте правительства также приводятся данные о ходе вакцинации в Великобритании, согласно которым, первый компонент вакцины получили уже 23 053 716 человек, обе дозы прививки получили 1 351 515 человек.