Москва, , 00:31 — REGNUM Заявление генерального консула России в Хьюстоне Александра Захарова о том, что Москва готова была помочь замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, но США отказались, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 11 марта в социальной сети Facebook.

«Ну не хотят, так не хотят. Баба с возу, кобыле легче», — считает Валентина Ц.

Многие пользователи считают, что руководство Соединённых Штатов своей неспособностью помочь и отказом от помощи, по сути, приговорило к смерти собственных граждан, которые не смогли подготовиться к морозам.

«Байден чётко дал понять замерзающим тогда штатам в феврале, что помощь утопающим — дело рук самих утопающих», — написала Сара Г.

Некоторые комментаторы выразили своё несогласие с позицией Российской Федерации, руководство которой постоянно пытается предложить свою помощь.

«Удивляет, что мы всё время со своей помощью просто лезем всюду, даже если не просят», — поделилась Ольга Л.

Нашлись и те, кто указал на то, что США уже уничтожали российскую гуманитарную помощь. Поэтому помогать им больше не следует.

«Один раз помощь послали вначале пандемии, так российские аппараты для больных пустили под бульдозер», — пишет Галина Д.

Напомним, 11 марта генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров заявил в интервью РИА Новости, что Москва готова была помочь замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, но США отказались.