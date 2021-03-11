Киев, , 20:49 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос введения санкций в отношении «тех или иных физических лиц», заявил на брифинге 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов.

Силовик пообещал, что на следующем заседании обязательно будет продолжена ситуация с введением санкций.

«Мы сегодня на заседании рассматривали этот вопрос, дано поручение соответствующим органам… На следующем заседании у нас обязательно будет рассматриваться санкционный вопрос, кого это будет касаться», — сказал Данилов.

Чиновник отметил, что узнать, кто конкретно попадет под санкции в этот раз, можно будет только после проведения заседания Совета нацбезопасности.

Данилова попросили прокомментировать возможное введение санкций против олигарха Игоря Коломойского, поскольку несколькими днями ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель на этот вопрос ответила словом «посмотрим».

»Мендель не работает в аппарате СНБО… я не могу комментировать, что именно она имела в виду», — заявил секретарь СНБО.

ИА REGNUM напоминает, что 19 февраля власти Украины утвердили санкции против депутата Рады, лидера оппозиции Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, связанных c ними.