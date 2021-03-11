Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Энтузиаст, разрабатывающий фанатский «ремейк» игры Grand Theft Auto V выложил в сеть новый трейлер. Ролик был опубликован 10 марта на портале GamesRadar.

3D-дизайнер, известный под ником NB, показал промежуточные результаты своей работы, которые издание назвало «совершенно поразительными». Ранее разработчик сообщил, что планирует полностью переработать игру, вывести её графику на совершенно иной уровень и добавить поддержку разрешения 4K.

Напомним, релиз GTA V состоялся более семи лет назад, 17 сентября 2013 года. Ранее студия Rockstar объявила, что выпустит улучшенную версию игры для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X в 2021 году.

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