Подгорица, , 20:46 — REGNUM Директор Института общественного здравоохранения Черногории Игорь Галич заявил 11 марта, что эпидемиологическая ситуация в Черногории сложная и очень серьезная. Данные о зараженных и погибших говорят сами за себя, отметил Галич.

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За последние семь дней было выявлено 558 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 64 человека. Как заявил Галич, из общего числа протестированных в среднем 28,7 процента получили положительные результаты.

«Долгое время этот процент составлял от 25 до 30 процентов. Чтобы можно было сказать, что мы контролируем эпидемию, этот процент должен составлять пять процентов. Это говорит о том, насколько мы не контролируем эпидемию», — заявил Галич.

Коронавирус был выявлен за все время у 13 процентов населения.