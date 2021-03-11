Женева, Швейцария, , 20:44 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксирован 238 031 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё 5754 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 117 573 007 носителей коронавирусной инфекции, по меньшей мере 2 610 925 случаев заболевания привели к летальному исходу пациента.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 433 992 выявленных случаях инфицирования и 7413 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.