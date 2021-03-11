Тюмень, , 20:42 — REGNUM В Тюмени в связи с обрушением коллектора ограничен доступ к Гилёвской роще. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук.

На месте аварии в Гилёвской роще Пресс-служба «Тюмень Водоканал»

«Специалисты должны будут оценить негативные последствия инцидента на городской лес. На сегодняшний день роще уже причинён ущерб», — отметил глава Тюмени.

В горадминистрации сообщают, что утечка из канализационного коллектора произошла в ночь на 11 марта 2021 года. Насосная станция № 7 работает на двух напорных коллекторах диаметром 1000 мм. Сперва был повреждён один коллектор. Сотрудники «Росводоканал Тюмень» оперативно провели переключение на резервный трубопровод и незамедлительно приступили к устранению повреждения. Но ближе к полудню произошло повреждение и второго, резервного, коллектора.

«Причиной коммунальной аварии могло стать смещение грунтов, поскольку в связи с низким снежным покровом глубина промерзания грунта достигла 2,8 м. Из-за этого могут «рваться» сварочные швы на трубопроводах. Проведённая летом телеметрия данного участка трубопровода показала, что предпосылок для утечек не было», — отметил генеральный директор компании «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.

После проведения аварийных работ специалисты определят зону, которая попала под затопление. Затем проведут рекультивацию повреждённой территории. Работы по устранению последствий компания «Росводоканал Тюмень» берёт на себя.

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