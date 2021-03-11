Минск, , 20:42 — REGNUM Согласно подписанному Александром Лукашенко указу №85 от 9 марта, министерства и ведомства силового блока Белоруссии оставляют в своём распоряжении средства от хозяйственной деятельности после уплаты налогов. Согласно документу, полученные воинскими частями деньги аккумулируются на едином казначейском счёте без включения в состав доходов и расходов республиканского бюджета.

«Лукашенко нашел способ самофинансирования защитников агрохунты», — так прокомментировало белорусское издание «АФН» выход скандального президентского указа.

В публикации отмечено, что «Лукашенко разрешил Вооруженным силам и силовым ведомствам, финансируемым за счет налогоплательщиков, заниматься попутно коммерческой деятельностью и оставлять себе часть заработанных денег».

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В указе сказано, что «средства, получаемые воинскими частями от приносящей доходы деятельности, после уплаты налогов, сборов (пошлин), иных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды и осуществления расходов, связанных с этой деятельностью, в том числе в части возмещения произведенных расходов бюджета, остаются в их распоряжении».

Воинскими частями считаются органы военного управления, соединения, воинские части, организации Вооруженных сил и транспортные войска, подчиненные министерству обороны, воинские части, организации и подразделения, подчиненные Комитету государственной безопасности (территориальным органам государственной безопасности), учреждение образования «Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь», подчиненное центральному аппарату Следственного комитета, а также органы пограничной службы, подчиненные Государственному пограничному комитету.

Часть средств воинских частей, сказано в документе, «подлежит перечислению государственным органам в соответствии с ведомственной подчиненностью в порядке и размерах, определяемых государственными органами».

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