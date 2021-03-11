Остин, США, , 20:39 — REGNUM Техасские разработчики многопользователького космического симулятора Star Citizen пожаловались, что их пытаются заставить отрабатывать дни, которые они провели в борьбе со стихией. Об этом 11 марта сообщает портал Kotaku.

Шесть сотрудников расположенного в Остине (столица штата Техас, США) отделения студии Cloud Imperium Games (CIG) на условиях анонимности сообщили, что им пришлось объединиться для помощи друг другу после того, как компания фактически бросила их на произвол судьбы.

При этом они отметили, что в первый же день офис-менеджер отделения CIG сказал, что оставшимся без электричества сотрудникам нужно подумать о том, как и когда они будут отрабатывать потерянное рабочее время. Впоследствии он предложил им работать в выходные или вычесть эти дни из отпуска.

Напомним, в феврале 2021 года Техас столкнулся с аномальными погодными явлениями, в т.ч. пережил несколько ледяных бурь. В этот период в штате имели место отключения подачи электроэнергии и другие аварии.