Москва, , 20:33 — REGNUM Футбольные комментаторы Дмитрий Шнякин и Василий Уткин станут голосами в русской версии нового спортивного симулятора FIFA Online 4.

Отметим, что это не первый раз, когда Василия Уткина привлекают к озвучиванию спортивных симуляторов от EA Sports. В период с 2007 по 2012 год он был официальным комментатором в серии игры FIFA. Для Дмитрия Шнякин эта часть FIFA Online станет первым опытом озвучивания.

FIFA Online 4 это бесплатный футбольный симулятор от канадской игровой студии EA Sports, который ранее выпускался исключительно для азиатского рынка. Четвертая часть серии стала доступна азиатским пользователям весной 2018-го года.

В конце февраля EA заявили, что выпустят игру на международный рынок.