Киев, , 20:33 — REGNUM Cовет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции против банков с российским капиталом, действующие с 2017 года.

Соответствующее решение утверждено на заседании сегодня, 11 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, речь идет о «Сбербанке России» и «Проминвестбанке», при этом санкции в первую очередь касаются ограничения на вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных лиц.

Как уточнил секретарь СНБО Алексей Данилов, санкции в отношении банков заканчивались 19 марта 2021 года, но сейчас их продлили еще на три года.

Напомним, что в 2017 году при президенте Порошенко Украина ввела санкции против пяти банков, на тот момент принадлежавшим российским структурам. В марте 2019 года Порошенко подписал указ о продлении санкций против Сбербанка и Проминвестбанка, поскольку к тому моменту из санкционного списка только они остались на рынке.