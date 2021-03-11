Москва, , 22:07 — REGNUM Заявление первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского о том, что Запад поддерживает саботаж минских договоренностей, что является ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 11 марта в социальной сети Facebook.

«Никто ничего и не скрывает», — пишет Евгений Н.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением российского дипломата. Граждане считают, что коллективный Запад и является инициатором возобновления боевых действий на территории Донбасса.

«Это и так понятно. Им не нужен мир и порядок на Украине», — считает Антон К.

Некоторые комментаторы считают, что западные страны сами себе роют яму. Граждане уверены, что обострение конфликта в Донбассе чревато большими последствиями для Европы.

«Запад получит всё, что заслуживает. Мне даже их не жалко. Ведают, что творят!», — поделилась своим мнением Наталия Б.

Отдельные пользователи указали на то, что Западу необходимо натравить Украину на Россию.

«Западные демократы стравили два народа, готовых перегрызть друг другу горло. И ведь перегрызут. Украину готовят к войне», — написала Сара Г.

Напомним, 11 марта первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза, что Запад поддерживает саботаж минских договоренностей, что является ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ.