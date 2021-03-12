Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 712 тыс. на прошлой неделе, что стало самым низким показателем с начала ноября. Данные отражают тот факт, что в стране происходит меньше сокращений на фоне того, как число заболеваний от коронавируса и уровень госпитализации в США показывают устойчивую тенденцию к снижению. Об этом 11 марта пишет Associated Press.

Число американцев, нуждающихся в пособии по безработице, уменьшилось на 42 тыс. На прошлой неделе было зарегистрировано 754 тыс. заявок. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету.

Напомним, что до того, как коронавирус широко распространился в США, еженедельные запросы на пособие по безработице никогда не превышали 700 тыс., даже во времена Великой депрессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в комитете Конгресса по бюджету США заявили, что уровень трудоустройства не вернется в норму до 2024 года.