Нижний Новгород, , 20:24 — REGNUM Власти Нижегородской области разрешили гражданам организовывать и участвовать в мероприятиях по празднованию Масленицы, но только при условии соблюдения ряда ограничений.

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Праздничные гулянья должны проходить с учетом требований, описанных в приказе о повышенной готовности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также ряда дополнительных условий.

Новые требования касаются сокращения количества спортивных и других подвижных конкурсов с участием большого количества людей, а также правил торговли на мероприятиях.

В частности, блины, которыми будут торговать на празднике, разрешается изготавливать исключительно в стационарных условиях и без начинки, а продавать их можно только в одноразовой упаковке.