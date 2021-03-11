Екатеринбург, , 20:37 — REGNUM По решению ФСИН оказался заблокирован номер жительницы Екатеринбурга. Об этом заявили родственники горожанки журналистам.

Житель города Максим рассказал порталу «66.ру», что оператор МТС заблокировал номер его дочери по решению замначальника ГУФСИН России по Свердловской области. В семье связали это с борьбой, которую ведёт ФСИН с незаконным использованием мобильных телефонов в исправительных учреждениях.

В пресс-службе регионального главка ФСИН отказались комментировать журналистам данный случай, ссылаясь на защиту персональных данных. «Работу по блокировке ведем совместно с МВД согласно закона об оперативно-розыскной деятельности», — заявили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о возможности блокировки мобильных телефонов в местах лишения свободы и следственных изоляторах.

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