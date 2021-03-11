Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Игра Beyond a Steel Sky выйдет на ряде консолей в 2021 году. Об этом 11 марта сообщает портал Wccftech.

Релиз этой игры состоялся 25 июня 2020 года в сервисе Apple Arcade. Ожидается, что на Xbox One, PS4 и Switch она выйдет во второй половине 2021 года (пока разработчики не назвали точную дату).

Beyond a Steel Sky — это приключенческая игра, выполненная в научно-фантастическом сеттинге (мир игры) и жанре киберпанк, её разработкой занималась студия Revolution Software. Она является продолжением популярной классической игры Beneath a Steel Sky, вышедшей в 1994 году.

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