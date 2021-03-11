Киев, , 20:19 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности страны изучить обстоятельства голосования в 2010 году депутатов Верховной рады за т.н. «Харьковские соглашения» с Россией, когда Украина получала скидку на газ в обмен на продолжение базирования ЧФ РФ в Крыму.

Об этом заявил на брифинге 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Данилов напомнил, что «харьковские соглашения» при президенте Викторе Януковиче, в беспрецедентно короткий промежуток времени, через 4 дня после подписания их в Харькове, были ратифицированы депутатами Верховной рады 27 апреля 2010 года. За проголосовали 236 депутатов при 226 необходимых. Хотя до этого, подчеркнул чиновник, Совнацбез принял решение о том, что правительство должно предложить законопроект, который бы урегулировал вопрос выхода Черноморского флота Российской Федерации из Крыма.

«Есть отдельное поручение СБУ выяснить обстоятельства, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу… если СБУ сочтет необходимым, он должен возбудить дела по 111-й статье нашего Уголовного кодекса по госизмене в отношении соответствующих лиц… Там очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике», — заявил секретарь СНБО.

Украинские СМИ напоминают, что среди утверждавших соглашение депутатов в полном составе фракция Партии регионов — 160 парламентариев, «Блок Юлии Тимошенко» — 9 человек, «Наша Украина — Народная Самооборона» Ющенко — 7; Коммунистическая партия — 27; блок Литвина — 20; и еще 13 внефракционных.

Среди голосовавших тогда депутатов наибольшим влиянием сегодня распологает главный олигарх Украины Ринат Ахметов.