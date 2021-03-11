Таллин, , 20:14 — REGNUM Лондон и прибалтийские постсоветские республики договорились продолжить работу по укреплению сотрудничества в НАТО, демократическим ценностям, правам человека, уважению международного права, сохранению климата, а также активизировать усилия по защите свободы СМИ и борьбе с дезинформацией. Об этом сказано в совместном заявлении, опубликованном по итогам состоявшихся 10 марта в Таллине переговоров министров иностранных дел Британии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб в ходе состоявшегося 10−11 марта визита в Таллин провёл переговоры с министрами иностранных дел прибалтийских постсоветских республик. В итоговом заявлении сказано: «Министры обсудили Россию, Китай, Украину и Белоруссию, а также более широкие вопросы региональной безопасности и взаимной защиты. Все согласились с тем, что страны Прибалтики и Великобритания улучшат координацию на многосторонних форумах, в том числе по реагированию на события в Синьцзяне и Гонконге, а также будут способствовать активному реагированию в ОЗХО и ООН на ужасное отравление Алексея Навального».

Согласно публикации МИД Эстонии, Доминик Рааб, а также его эстонская коллега Эва-Мария Лийметс, латвийский министр Эдгар Ринкевич и литовский Габриэлиус Ландсбергис среди важных тем переговоров акцентировали внимание на помощи постсоветским республикам, участвующим в программе Евросоюза «Восточное партнёрство».

«Я акцентировала внимание коллег на нашей необходимости продолжать помогать нашим Восточным партнерам в выбранном ими курсе и в проведении демократических реформ, взаимодействуя с гражданским обществом и модернизируя экономику. Мы должны поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности и сохранить внимание международного сообщества к ситуации в Белоруссии», — заявила по итогам глава МИД Эстонии.

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Лийметс отметила также, что участвовавшие в переговорах главы МИД «подчеркнули важность сотрудничества между странами-единомышленниками и обмена информацией, потому что мы лучше защищены от угроз, если будем действовать сообща». По её словам, министры обсудили проблему пандемии COVID-19, в частности — «обсудили вопрос о доступности вакцин для наименее развитых стран мира».

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