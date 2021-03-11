Минск, , 20:06 — REGNUM «Прокуратура г. Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников», — сообщила 10 марта генеральная прокуратура Белоруссии со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Уголовное дело возбуждено прокурором Бреста по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Белоруссии («Экстремизм», от 5 до 12 лет лишения свободы) по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, а также совершения умышленных действий по реабилитации нацизма. Расследование уголовного дела ведёт управление Следкома по Брестской области.

«В ходе доследственной проверки установлено, что 28 февраля 2021 года в помещении, арендуемом КОУ «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», с участием несовершеннолетних и молодежи проведено незаконное массовое мероприятие, — сказано в официальном сообщении. — Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый».

Прокуратура Брестской области внесла в облисполком представление, потребовав «усилить контроль за деятельностью организаций, оказывающих культурно-образовательные услуги».

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Напомним, ранее МИД Белоруссии неоднократно протестовал против героизации «проклятых солдат» в Польше, терроризировавших в составе вооружённых банд мирное население после Второй мировой войны. Польский суд признал руководителя одной из таких банд Ромуальда Райса («Бурого») виновным в умышленном массовом убийстве мирных польских обывателей по признаку этнической и религиозной принадлежности (белорусы, православные).

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Польский «Институт Национальной памяти» периодически оказывается в эпицентре скандалов, связанных с попытками реабилитации и героизации бандитов и уголовных элементов, в частности, Ромуальда Райса. Аналогичной деятельностью, но с русофобским и антипольским уклоном занимается украинский «Институт Национальной памяти», созданный по подобию и действующий на принципах польского ИНП.

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