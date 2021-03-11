Ижевск, , 20:06 — REGNUM В рамках организации системы экологического мониторинга в Удмуртии в 2021 году планируется установить датчики химического мониторинга вблизи химически-опасных объектов в Ижевске и в Глазове. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети премьер республики Ярослав Семёнов.

Он пояснил, что датчики позволят не только оперативно реагировать на все внештатные ситуации и своевременно оповещать население, но и в целом контролировать уровень выбросов.

Оборудование будет замерять объемы выбросов вредных веществ в атмосферу. Собранные данные будут поступать пульт единой дежурно-диспетчерской службы и контролироваться специалистами в режиме реального времени.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году н ареках в Глазове и Уве были установлены датчики контроля уровня воды. Кроме того, в общественных местах на территории республики установили 390 камер видеонаблюдения.