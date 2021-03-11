Архангельск, , 20:03 — REGNUM Захватившего в заложники сотрудницу микрокредитнгйморганищации мужчины задержал офицер Росгвардии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«Офицер управления Росгвардии по Архангельской области, вступив в переговоры со злоумышленником, убедил его разрядить обрез ружья, после чего задержал и передал его сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром вооружённый мужчина взял в заложники сотрудницу организации «Деньги в руки». По предварительной информации, мужчина задолжал фирме внушительную сумму денег.