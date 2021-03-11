Рим, , 20:03 — REGNUM Работники Amazon в Италии устроят 24-часовую забастовку 22 марта из-за того, что американский интернет-гигант не предложил более подобающие условия труда. Об этом 11 марта сообщат Reuters со ссылкой на представителей профсоюза.

Компания Amazon насчитывает в Италии около 8 500 рабочих и это станет первой столь крупной забастовкой итальянской рабочей силы.

Местный профсоюз попросил компанию пересмотреть несколько аспектов в контрактах, включая загруженность, смены, плату за обеды, премии и оплату за проезд. Также была высказана просьба уменьшить количество рабочих часов для водителей.

«Амазон продемонстрировал непозволительное отношение к рабочим и храническую неспособность помогать рабочим, видоизменяя несправедливые контракты», — говорится в заключении профсоюза.

Напомним, что в 2020 году работники нескольких объектов Amazon в Германии начали забастовку в знак недовольства условиями труда на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной целью забастовки было изменение трудового договора относительно повышения заработной платы и создания благоприятных условий труда. При этом в компании считают, что ее сотрудники получают достойную зарплату, а условия их работы являются соответствующими санитарно-эпидемиологическим нормам.