Москва, , 19:59 — REGNUM Президиум Российского Красного Креста (РКК) в четверг, 11 марта, избрал руководителя движения «Волонтеры — медики» Павла Савчука исполнительным директором организации.

Заместитель председателя РКК Виктория Макарчук рассказала журналистам, что РКК планирует проведение съезда 23 апреля.

«Пандемия коронавируса показала активность региональных отделений РКК, были отделения, которые действительно стали настоящими помощниками для населения. Они помогали социально незащищенным слоям населения, часть из них участвовала в акции «Мы вместе», — цитирует ТАСС слова Павла Савчука.

«Мне кажется, наша важная задача — вернуть РКК прежнюю славу и тот авторитет, который был раньше. Для того чтобы он мог реализовать свою главную функцию. А главная функция заключается в том, чтобы помочь людям, тем кому плохо, и эту помощь должны получать с каждый годом все больше и больше людей», — также подчеркнул Павел Савчук.

Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН, врач высшей квалификационной категории Наталья Мокрышева прокомментировала новое назначение в руководстве РКК. «От имени трудового коллектива Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии поддерживаю кандидатуру председателя Всероссийского общественного движения «Волонтеры медики», члена центрального штаба Общероссийского народного фронта Павла Савчука на должность исполнительного директора Российского Красного Креста (РКК). Знаем Павла Олеговича как надежного партнера, успешного менеджера, авторитетного лидера. В период пандемии коронавируса взаимодействие специалистов НМИЦ эндокринологии и движения «Волонтеры-медики» проявилось особенно ярко. Под руководством П. О. Савчука был сформирован мощный корпус волонтерской поддержки национальных и региональных медицинских учреждений, в том числе и НМИЦ эндокринологии», — подчеркнула она в своем комментарии. «В период распространения коронавирусной инфекции «Волонтеры-медики» проявили высокую гражданскую позицию, оказывали благотворительную помощь пациентам, смело шли в «красную зону», работая наравне с опытными профессионалами. Павел Савчук — автор современной системы развития добровольчества в сфере здравоохранения, соавтор методических рекомендаций по развитию медицинского волонтерства и волонтерскому менеджменту, разработчик ключевых нормативно-правовых документов, связанных с доступом волонтерских организаций и НКО в медицинские учреждения», — подчеркнула Наталья Мокрышева. «Знаем, что коллега неоднократно поощрялся руководством страны и российских регионов за помощь медицинским организациям и пропаганду здорового образа жизни, имеет активную жизненную позицию, принципиален и ответственен в вопросах защиты прав и интересов детей и семей с несовершеннолетними детьми. Считаю, что организаторский опыт, заслуженное признание со стороны многомиллионного медицинского, волонтерского и пациентского сообществ, личная самоотдача Павла Савчука помогут ему продолжить успешно и плодотворно трудиться в новом качестве на благо российского здравоохранения, укрепления международного сотрудничества в сфере здравоохранения, дальнейшего трансфера передового опыта, знаний и компетенций в области высокотехнологичной медицины», — завершила свой комментарий Наталья Мокрышева.

Справка: Российский Красный Крест — старейшая российская гуманитарная организация, основанная на членстве и являющаяся членом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Согласно Уставу, РКК призван содействовать государству в реализации гуманитарных задач, оставаясь, в соответствии с уставом Международного движения, автономной организацией.

Судьба организации неразрывно связана с историей страны. Вехи истории: Русско-турецкая война, борьба с чумой, голод в России, Первая мировая война, санаторный лагерь «Артек», первый санитарный самолет, героизм во время Великой Отечественной войны, начало движения безвозмездных доноров, авария на Чернобыльской АЭС, организация обучения первой медицинской помощи и т. д. Только за годы Великой Отечественной войны подготовлено 720 000 медсестер, 40 000 санитаров.

РКК является правопреемником Советского Красного Креста, одного из самых мощных национальных обществ, занимавшего по количеству членов первое место в мире.