Киев, , 19:57 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины принял официальное решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в государственную собственность.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге сегодня, 11 марта, по результатам заседания органа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Данилов отметил, что Совнацбез официально утвердил национализацию «Мотор — Сичи» сегодня же.

«Согласно этому решению, предприятие «Мотор Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», — сказал силовик.

Он также отметил, что Совнацбез рассмотрит ситуацию с другими предприятиями ОПК Украины, которые ранее «странным образом» оказались в частных руках.

«Каждое такое предприятие будет рассматриваться отдельно. И если предприятие является для нас важным, законно будем делать (национализацию) с остальными», — заявил Данилов.

Он также отметил, что те люди, которые ранее вкладывали деньги и инвестировали в эти предприятия, обязательно будут получать соответствующую компенсацию.

ИА REGNUM напоминает, что стратегическое предприятие «Мотор Сич» находится в Запорожье и специализируется на разработке, производстве, ремонте и обслуживании газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Ранее предприятие хотели купить китайские инвесторы, однако власти Украины ввели в их отношении санкции и через СБУ и СНБО аннулировали заключенные соглашения.

После этого министерство иностранных дел Украины получило ноту от правительства Китая из-за введения СНБО санкций против китайских инвесторов. После этого китайский инвестор «Мотор Сичи» назвал недопустимыми заявления Киева о возможной национализации предприятия и пригрозил судебными исками. По кулуарной информации, китайским бизнесменам было отказано в приобретении предприятия под давлением США.