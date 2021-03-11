Токио, , 19:46 — REGNUM Работник Capcom сообщил журналистам, что руководство компании «заставляло выходить на работу» сотрудников даже после того, как власти Японии ввели карантин в некоторых регионах страны. Об этом 11 марта сообщает журнал PC Gamer.

В сеть «утекла» внутренняя переписка компании, на основе которой журналисты сделали предположение, что Capcom настолько напугала хакерская атака, имевшая место в 2020 году, что разработчик решил частично отказаться от формата удалённой работы.

Инсайдеры сообщили, что руководство Capcom, якобы сославшись на необходимость поддержки экономики Японии, заявило, что 30% сотрудников должны работать в офисах в обычном режиме. В ответ на это компания заявила, что реализовала в помещениях все необходимые меры безопасности.

Напомним, сейчас Capcom работает над реализацией проекта игры Resident Evil: Village. Её релиз запланирован на 7 мая 2021 года.

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