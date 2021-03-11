Киев, , 19:46 — REGNUM Поведение лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутата Рады Виктора Медведчука в истории с вызовом на допрос в СБУ вызывает уважение, заявил политолог, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Бондаренко отметил, что поведение Медведчука вызывает уважение, потому что политик не пытался избежать прихода в СБУ и спокойно явился на допрос.

«Как бы я не относился к Виктору Медведчуку — а я, мягко говоря, точно не принадлежу к числу его горячих сторонников — все же его поведение в случае с вызовом на допрос в СБУ вызывает уважение: невзирая на тяжесть обвинений, пришел, дал показания, не избегая при этом общения со следователем», — подчеркнул политолог.

В то же время, отметил Бондаренко, экс-президент Петр Порошенко в точно такой же ситуации повел себя по другому — он не явился по повестке на допрос и попытался выкрутиться.

«И на этом фоне откровенная попытка Петра Порошенко выкрутиться из аналогичной ситуации, не явиться на допрос, заявить о «дезинформации» относительно допроса, выглядит как-то «не по-пацански»», — прокомментировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 9 марта Служба безопасности Украины официально подтвердила, что народного депутата Рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука допросили следователи спецслужбы по делу о т.н. пленках «Медведчука-Суркова». В ведомстве добавили, что в рамках уголовного производства, связанного с вышеупомянутыми записями, на допрос уже дважды вызывался экс-президент Украины Петр Порошенко, и он дважды не явился. После этого защита Порошенко объявила заявление СБУ «фейком».