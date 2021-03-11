11 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Платон Беседин, , 20:16 — REGNUM Споры вокруг участия певицы Manizha на Евровидении — там она представит Россию — в медиа и социальных сетях не утихают. Причём спектр их, споров в смысле, весьма велик и по-своему удивляет даже.

Manizha Кадр из видео телеканала «Первый»

Одни, к примеру, заявляют, что таджикская певица — это грантоедский проект (аka какой-нибудь BLM), направленный на дестабилизацию обстановки в России. И, возможно, подобные заявления — отнюдь не конспирологические теории. Ведь и сама Manizha отчаянно лезет в политику, играя на актуальных трендах — вроде защиты однополой любви и мигрантов.

Есть и другой — крайний — фланг спорщиков. Это те, кто увидел в нетерпимости общественности (её части) к Manizha проявление глубинного национализма в России. На самом же деле певица искренне любит новую Родину, приютившую ее после бед в Таджикистане.

Но какие споры и баталии не веди — результат тут, так или иначе, один. Manizha акцентировала и где-то даже усилила те разделяющие беды, что есть в нашем обществе. Возможно, для того — для разделения и клинышка вбитого — всё и затевалось.

Меж тем ключевой вопрос тут всё-таки в ином: кто вообще допустил такое? Почему заранее был сделан нагнетающий выбор? Тут защитники Manizha используют ловкий тезис: её отправили на Евровидение не рептилоиды и не инфернальные продюсеры, а вполне себе конкретные люди. Далее присовокупляется эпическое — «народ». Да-да, именно народ голосованием Manizha выбрал. Не нравится? Ну, значит, люди у нас такие — никакие.

Безусловно, это манипуляция — и довольно подлая. Хотя бы потому, что какой процент голосовавших от того самого народа? Не мизерный даже, а наномизерный. Вот только за широчайшим понятием «народ» нечистоплотные мальчики и девочки очень любят маскировать интересы и воззрения конкретных групп влияния. Так легче, так удобнее, так подлее.

Впрочем, невозможно отрицать и то, что часть народа (конкретизировать и обмерить не представляется возможным) действительно предпочитает весьма сомнительные вещи — те, которые совсем не комильфо. И массовая культура, потребляемая этими обширными группами, плотно интегрирована в мозг и бесперебойно продуцирует отвратные симулякры, форматируя тем самым коллективное сознательное и бессознательное. Егор Летов, оценивая это, был беспощаден: «Любит наш народ всякое г… о». Соглашаться или нет с ним — ваше право.

Однако вот что любопытно. На днях YouTube предложил мне новый кинообзор от Евгения Баженова (Bad Comedian). В нём он препарировал — талантливо, как всегда — российское кино «Непосредственно Каха». И никогда ещё, по-моему, Евгений не был столь суров и беспощаден. Но насколько суров, настолько и справедлив. Потому что в свет выпустили форменную дрянь.

«Непосредственно Каха» — это запредельного уровня мерзость, плоская и шаблонная, эксплуатирующая сортирный юмор и самое дрянное из того, что есть в человеке. Впечатление такое, будто фильмец этот сделал страдающий поносом и энурезом школьник, чьи интересы ограничены сугубо бесконечным просмотром порно. И на фоне этого школьника Бивис и Батхед — просто титаны мысли.

Но нет, это снял не школьник, а вполне себе взрослый (по возрасту, во всяком случае) режиссёр Виктор Шамиров, замеченный со своими опусами и ранее. В продюсерах значатся Виталий Шляппо и Алексей Троцюк — люди в киноиндустрии заметные. Прокатчиком стала компания-гигант «Централ Партнершип». Ну и далее в том же духе. То есть нам подсунули не самиздат для убогих и калечных, не показ исключительно на Житомирском фестивале «Тупой и ещё тупее», а выстроенное и масштабное продвижение в массы.

И — внимание! — сборы в России этого днища составили 7,7 миллиона долларов. Это как вообще?! Кто в здравом уме мог пойти на такое? И, возможно, даже рекомендовать? Чур меня, чур, но ведь миллионы долларов! Так, может, и не столь не прав был Егор Летов? Если шли и смотрели.

К сожалению, в российской реальности мы наблюдаем порочный замкнутый круг. В нём одно зло плодит и питает другое, а после наоборот — и так до бесконечности. Нельзя снимать ответственности с многочисленных масс, которые, требуя хлеба и зрелищ, алкают тупости и примитива, sick and destroy. Но необходимо говорить и о том, что действует — и эффективно действует — целая фабрика идиотии, производящая пошлость и глупость, которые намного страшнее злобы. Фабрика, превращающая людей в биологический мусор, потребляющий и производящий соответственно тоже мусор.

Долгое время это объясняли zeitgeist, сформированным диким капитализмом, когда всё ради выгоды. И если есть спрос, то имеется и предложение. Как сформулировал в 90-х тогдашний кумир молодых Богдан Титомир: «Пипл хавает». Но кто и для чего готовит для пипла? Кто повар? Ведь происходящее, на самом деле, всё больше напоминает сознательное отупление населения. Его цели? Неважно, ради какого правительства, с чьей руки делается это, но подобным образом подобными людьми управлять легче. Такой была первоначальная задача.

Однако, похоже, ситуация вышла из-под контроля — и элои, возвысившиеся над морлоками и ими питающиеся (тут есть отличие от романа Герберта Уэллса), очернились и оскотинились сами, погрязнув в примитиве и глупости. И, вспоминая афоризм Буковски, когда капитан уйдёт — верховодить станет матросня. Вот только на управление галерой ей не хватит ни воли, ни разума, ни сил. Потому что — зияющие низины.

И тем гаже, что прикрывают подобное уничтожение и уничижение якобы выбором народным. Это, повторю, ложь и манипуляция. Потому что — и это удивительно по-своему — как раз-таки народ, несмотря на все смысловые диверсии и атаки, сохраняет не только здравый смысл, но и стяжание будничности подвига (да, именно так). Вопрос лишь в том, как тут перефокусировать общественную линзу, чтобы попытаться дать объективную картину. К сожалению, вот этого делать отчаянно не хотят. Так выгоднее — изображать народ пустым и подобной химерой прикрываться, чтобы плодить дальнейшую пустоту. И это уже антинародное и антигосударственное дело. То, за которое по всей строгости спросить стоит.