Бишкек, , 19:40 — REGNUM Планы по строительству железной дороги Узбекистан — Киргизия — Китай обсудил президент Шавкат Мирзиёев со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым, прилетевшим в Ташкент с официальным визитом.

Президенты подчеркнули, что скорейшее строительство этого пути будет способствовать повышению привлекательности Туркестанского региона в качестве наиболее выгодного и эффективного транзитного коридора.

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Также главы двух стран отметили, что транспортная сфера и развитие транзитных коридоров являются одними из самых важных направлений киргизско-узбекского сотрудничества, поскольку могут помочь им обеспечить эффективный выход на внешние рынки.

Жапаров и Мирзиёев уделили особое внимание международному мультимодальному маршруту Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар, подчеркнув при этом, что возобновление автобусного, железнодорожного и воздушного сообщения между городами двух стран окажет благотворное влияние на увеличение потока грузов, пассажиров и туристов.

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