Вашингтон, , 20:07 — REGNUM Американский IT-гигант Facebook позволит создателям контента своей платформы зарабатывать на коротких видео через рекламу. Об этом 11 марта пишет Reuters со ссылкой на представителей компании.

Теперь в Facebook можно зарабатывать деньги на видео длиной в одну минуту. Раньше минимумом было три минуты.

Компания собирается помочь своим пользователям зарабатывать деньги на фоне того, как другие социальные сети пытаются разными способами привлечь знаменитых звезд медиа.

Например, компания Snap Inc, создатель Snapchat, платила по миллиону долларов в день тем пользователям, кто создает вирусные видео в приложении Snapchat Spotlight.

Twitter недавно сообщил о новой функции «Super Follows», которая позволит пользователям брать деньги с подписчиков за эксклюзивный контент.