Москва, , 19:37 — REGNUM «Готовы к инвестиционному прорыву»

Глава ФосАгро Андрей Гурьев принял участие в совещании о мерах по стимулированию инвестиционной активности под председательством президента РФ Владимира Путина.

«Внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий, — отметил глава государства. — В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объёмам стимулирующие пакеты мер как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики. Благодаря реформам последних лет, нашим новым возможностям, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета России впервые в современной истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а напротив, ответили на возникшие проблемы смягчением подходов в этой сфере».

В своем выступлении Андрей Гурьев отметил важность введённых недавно инструментов, прежде всего, механизма Соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

«С 2013 года в отрасли минеральных удобрений начался новый инвестиционный цикл, было инвестировано свыше 1,3 триллиона рублей, — рассказал Гурьев. — Только компания «ФосАгро» вложила свыше 300 миллиардов, направляя на эти цели фактически всю чистую прибыль. Выпуск удобрений в России вырос более чем на 35 процентов. Мы обогнали США и уверенно удерживаем второе место в мире. Это происходит, кстати, на фоне усиления давления на наш сектор на зарубежных рынках».

По словам Гурьева, который также занимает пост руководителя Российской ассоциации производителей удобрений, в России потребление удобрений за последние пять лет выросло в полтора раза, достигнув рекордных за 30 лет значений.

«Владимир Владимирович, выступая год назад, я докладывал, что производители удобрений вложат в строительство новых заводов в следующие пять лет триллион, — обратился Андрей Гурьев к главе государства. — Но благодаря новым инструментам, в первую очередь СЗПК, в ближайшие пять лет наша отрасль увеличит инвестиции до 1,6 триллиона рублей. Только за последние три месяца (в качестве примера) производители удобрений уже подписали 5 СЗПК на сумму 430 миллиардов рублей. То есть это реальные инвестпроекты, это реальные деньги, которые будут вложены в Россию. Соответственно, это новые калийные рудники, это развитие фосфатной базы, строительство новых производственных комплексов и, конечно, создание более 10 тысяч высококвалифицированных рабочих мест и дополнительные налоги».

Начиная с 2013 года, в отрасль будет проинвестировано 3 триллиона рублей, она прирастет почти на 70%. Производство будет практически удвоено, на 15 млн тонн удобрений, что, по словам Гурьева, является «четырем годовым потребностям» страны.

«Активно инвестируя в новые производства, мы ставим перед собой амбициозные цели сделать российскую отрасль сильнейшей в мире. И вместе с государством решать общие задачи. Создания новых рабочих мест, улучшения условий труда, повышения уровня благосостояния и жизни наших граждан. Наша индустрия и весь крупный российский бизнес готовы к настоящему инвестиционному прорыву», — заверил Андрей Гурьев.

Мир, столкнувшийся с COVID-19, требует решительных действий

Всемирный экономический форум (ВЭФ) признал генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева Молодым глобальным лидером 2021 года.

«Считаю это высокое признание победой всего трудового коллектива ФосАгро, который в сложных условиях пандемии проявил исключительное чувство ответственности, четко соблюдая комплексные меры профилактики на всех предприятиях компании, — отреагировал Андрей Гурьев. — Это позволило ФосАгро обеспечить бесперебойность производств, гарантировать продовольственную безопасность страны и мира и сохранить здоровье работников и членов их семей».

ВЭФ ежегодно рассматривает тысячи кандидатур для составления списка наиболее вдохновляющих и ответственных лидеров возрастом до 40 лет, которые становятся участниками форума «Мировые глобальные лидеры». Сейчас эта платформа объединяет 1400 выдающихся молодых лидеров разных сфер жизни общества из 120 стран.

Как отметили организаторы, за 15 лет с момента основания форума никогда ещё человечество не нуждалось столь отчетливо в молодых лидерах, обладающих дальновидностью, смелостью и влиянием, чтобы способствовать позитивным изменениям на планете.

«В прошлом году мир столкнулся с последствиями пандемии COVID-19, системного неравенства, трудностями в функционировании местных систем здравоохранения, экономическим спадом и необходимостью перехода образования на цифровые технологии».

Есть чем гордиться

В условиях пандемии ПАО «ФосАгро» под руководством Андрея Гурьева установила в 2020 году исторический рекорд, выпустив 10,2 млн тонн удобренческой продукции — на 5% больше, чем в 2019 году. Продолжена динамичная реализация инвестиционной программы, гарантированы бесперебойные поставки в 102 страны мира минеральных удобрений.

Рекорд продаж ФосАгро поставила на ключевом для компании рынке — в России. Общий объем поставок «ФосАгро-Регион» российским аграриям вырос более чем на 12% и превысил 3,5 млн тонн. Из них более 80%, или 2,9 млн тонн, пришлось на продукцию ФосАгро. Это на 8% больше уровня прошлого года. Данные результаты позволили ФосАгро укрепить статус безоговорочного лидера на российском рынке по суммарному объёму поставок.

Андрей Гурьев с момента создания Координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции Российского союза промышленников и предпринимателей работал его сопредседателем, а в октябре возглавил Совет. Крупным бизнесом проведена масштабная работа как по защите здоровья персонала своих предприятий, так и по поддержке местных систем здравоохранения, медицинских работников, незащищенных категорий граждан.

Компания ФосАгро с начала пандемии на профилактику COVID-19 и поддержку медицинских учреждений регионов присутствия направила порядка 3 млрд рублей. Не были приостановлены и традиционные социальные и благотворительные программы компании, на реализацию которых ежегодно ФосАгро выделяет около 4 млрд рублей.

Хотя многие призывают к необходимости «исправить» то, что не работает, насущной необходимостью являются решительные действия. Молодые глобальные лидеры своей работой подают пример и прокладывают путь к решению проблем», — отмечено в официальном сообщении ВЭФ, в котором объявлены имена Молодых глобальных лидеров 2021 года.

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