Тюмень, , 19:33 — REGNUM В Тюмени перенесена дата продажи активов Антипинского нефтеперерабатывающего завода с 12 марта на 2 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Заминка в торгах произошла из-за обращения в суд одного из кредиторов — «Промсвязьбанка» — о принятии обеспечительных мер. Меж тем другие кредиторы — «Сбербанк» и «СБК» — настаивали об отмене обеспечительных мер. В итоге, суд стал на сторону вторых кредиторов и торги будут продолжены.

Напомним, Антипинский НПЗ был признан банкротом 30 декабря 2019 года. На предприятии введена процедура конкурсного производства до 30 июня 2021 года. Начальная стоимость имущества предприятия-банкрота составляет свыше 110 млрд рублей. Продаётся оборудование, здания, земля под аренду, а также 100% уставного капитала компании «Новый поток» — более шести тысяч позиций. Аукцион пройдёт на электронной площадке Ru-Trade24.

АО «Антипинский НПЗ» на момент банкротства работает по давальческой схеме и зарабатывает только на стоимости переработки.

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