Лос-Анджелес, США, , 19:33 — REGNUM Бенедикт Кэмбербэтч рассказал о своих впечатлениях от работы с режиссёром Сэмом Рэйми на съёмках кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом 11 марта сообщает портал GamesRadar.

«Сэм потрясающий. Он такой отзывчивый, — сказал Кэмбербэтч, напомнив, что Рэйми пришёл в проект уже будучи настоящей иконой кинематографа, — он — невероятная сила, особенно в этом жанре».

«Но он такой скромный, он такой милый, он такой благодарный, ты действительно хочешь слушаться его», — сказал актёр, добавив, что процесс создания сиквела «Доктора Стрэнджа» был очень «коллективным».

Ранее кинокомпания Disney сообщила, что премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» состоится 25 марта 2022 года. Ванда Максимофф в исполнении Элизабет Олсен впервые появится в этом фильме после сериала «ВандаВижен».

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