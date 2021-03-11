Сарапул, Удмуртия, , 19:30 — REGNUM Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд Перми отклонил жалобу ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) на решение суда о расторжении концессионного соглашения по теплосетям в Сарапуле. Документы опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Жалоба была подана на решение арбитражного суда Удмуртии, принятого в ноябре 2020 года, который постановил расторгнуть договор концессии с администрацией города. ГЭК пыталась оспорить решение, однако апелляционный суд оставил его в силе.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в материалах дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, теплосети Сарапула были переданы в концессию ГЭК летом 2019 года на 15 лет, ранее эти объекты были в аренде. Компания должна была вложить в их развитие 800 млн рублей. Однако уже в октябре компанию оштрафовали за ненадлежащее содержание объектов теплоснабжения. C 25 октября в городе действовал режим повышенной готовности из-за риска срыва отопительного сезона. По этой же причине прокуратура Удмуртии возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

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В начале декабря 2019 года администрация Сарапула обратилась с исковым заявлением в арбитражный суд Удмуртии, пытаясь расторгнуть концессионное соглашение с ГЭК. По словам главы минстроя республики Дмитрия Сурнина, при многомиллионном долге перед газовиками ГЭК должна была вложить в модернизацию теплосетей 18 млн рублей до начала 2020 года.